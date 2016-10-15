Дилан до сих пор не отреагировал на присуждение ему Нобелевской премии

Американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр Боб Дилан всё ещё не отреагировал на присуждение ему Нобелевской премии в области литературы, сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, на официальном сайте Дилана по состоянию на вечер пятницы до сих пор не опубликовано ни одного комментария от лица лауреата премии. Также на его страницах в Facebook и Twitter имеются только краткие сообщения о событии. По данным телеканала CBS, Боб Дилан во время своего концерта, который состоялся вечером 13 октября в Лас-Вегасе, не упомянул о присуждении ему премии. Он практически не говорил и исполнял со сцены свои песни.

Ранее, Шведская академия так и не смогла связаться с певцом, чтобы официально сообщить о присуждении ему Нобелевской премии.

Напомним, в четверг, 13 октября, Шведская академия назвала имя обладателя Нобелевской премии по литературе. Им стал Боб Дилан. Премия присуждена за "создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции".

Фото: bobdylan.com