Правительство России дополнило программу безопасности дорожного движения

Правительство России дополнило федеральную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах". Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Документ предусматривает введение новых мероприятий для снижения травматизма на дорогах. В частности, программа содержит положения об оборудовании аварийно-опасных участков трасс элементами обустройства, в том числе и техническими средствами организации дорожного движения, окончание второго этапа реконструкции центра подготовки сотрудников ГИБДД.

Кроме того, документ включает пункт о внедрении результатов экспериментальных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание передовых технологий и методик для совершенствования материально-технического обеспечения и методической базы регионов, которые реализуют мероприятия по безопасному участию детей в дорожном движении.

Напомним,правительство России 27 октября 2012 года утвердило концепцию федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" с общим объёмом финансирования почти в 100 млрд рублей.

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