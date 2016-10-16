На Урале завершается голосование за лучшего участкового
16 октября 2016, 10:12
Сегодня, 16 октября, в 23:59 по московскому времени завершится голосование на региональном этапе Всероссийского конкурса "Народный участковый". На Среднем Урале на выход в финал конкурса претендуют 10 полицейских, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
Конкурс МВД проходит в России в шестой раз. Как отмечает ведомство, цель акции — повышение уровня доверия жителей к полицейским, престижа службы и создание положительного общественного мнения о работе участковых уполномоченных. В Свердловской области сейчас несут службу порядка 1700 участковых, из них в конкурсе приняли участие 35 человек, в том числе семь женщин.
Кто претендует на звание народного участкового:
- Равиль Мухвалеев, Ирбит
- Анатолий Кивелев, Тавда
- Татьяна Радчук, Краснотурьинск
- Павел Поторочин, Богданович
- Александр Искоркин, Серов
- Семен Николаев, Верхняя Пышма
- Роман Амиров, Верхняя Салда
- Виталий Завгородний, Заречный
- Дмитрий Кочуров, Каменск-Уральский
- Денис Дмитриев, Нижний Тагил.
Поддержать своего народного участкового вы можете на сайте МВД.
Напомним, в Свердловской области два года подряд победу в конкурсе одерживали полицейские из Верхней Салды Сергей Галкин и Никита Близнюк. Ранее, лучшими участковыми на Урале становились тагильчанин Василий Манкевич и капитан полиции из Ирбита Тимофей Сокирко.