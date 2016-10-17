На Северном автовокзале Екатеринбурга опровергли заявление Липовича о переносе объекта в западную часть города

Администрация Северного автовокзала Екатеринбурга не планирует перенос своего здания в западную часть города и не считает такой шаг целесообразным. Об этом "ОГ" рассказала официальный представитель автовокзала Елена Фёдорова.

- Переносить нас в западное направление, где мы сможем сконцентрироваться только на Первоуральске, Ревде и маршрутах до Перми, нет никакого смысла. От нас большая часть автобусов сегодня уходит на север области - северное направление у наших пассажиров востребовано. Никакой разнарядки от администрации Екатеринбурга мы не получали, поэтому пусть заявление о переносе комментирует тот, кто его сделал. К слову, Северный автовокзал - частное предприятие, - сказала Елена Фёдорова.

Напомним, в пятницу заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович заявил о переносе Северного автовокзала в западную часть города для того, чтобы создать транспортно-пересадочный узел для жителей городов-спутников в рамках проекта "Большой Екатеринбург".