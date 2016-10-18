Владимир Путин отправил в отставку заместителя секретаря Совбеза

19 часов назад
Свердловские депутаты изменили областной устав
Вчера на внеочередном заседании областного Заксобрания депутаты в трёх чтениях одобрили все инициативы губернатора Евгения Куйвашева. В первую очередь речь идёт о поправках в устав области, в частности, предусматривающих упразднение поста председателя правительства и подчинение кабинета министров напрямую главе региона. Также была поддержана ещё одна губернаторская инициатива об увеличении числа депутатов, работающих на платной основе, с 17 до 30 человек.
22 часа назад
Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2017 году и плановом периоде 2018–2019 годов. 17 октября 2016 года, Екатеринбург
23 часа назад
Внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области
Сегодня, 17 октября, состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области.
17 октября 2016
Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Сегодня губернатор Евгений Куйвашев обратился к депутатам Законодательного Собрания Свердловской области с Бюджетным посланием.
14 октября 2016
«Половина повестки Госдумы – это наш комитет»
Вчера, 14 октября, депутат Госдумы Павел Крашенинников впервые после выборов посетил Свердловскую область, от которой избрался в федеральный парламент. Он приступил к выстраиванию депутатской вертикали, о которой так много говорил во время выборной кампании.
13 октября 2016
Озвучены изменения в структуре кабмина
Вчера, 13 октября, комитет по законодательству регионального Заксобрания рассмотрел поправки в устав Свердловской области, предложенные губернатором Евгением Куйвашевым.
11 октября 2016
Уральская «железная леди»
Все 50 депутатов Заксобрания проголосовали за Людмилу Бабушкину
11 октября 2016
Областной минздрав сдал анализ
На заседании кабинета министров региона, которое состоялось вчера, 11 октября, под председательством временно исполняющего обязанности председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова было рассмотрено 19 вопросов.
11 октября 2016
Заявления Владимира Путина подняли цены на нефть
Турция получит от России скидку на газ
11 октября 2016
В Екатеринбургской гордуме три депутата лишились полномочий
Вчера, 11 октября, депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий своих коллег — Олега Хабибуллина, Михаила Гаранина и Евгения Боровика