Владимир Путин отправил в отставку заместителя секретаря Совбеза

Сегодня опубликован Указ Президента РФ об освобождении Владимира Назарова от должности заместителя секретаря Совета безопасности.

Генерал-майор запаса Владимир Назаров работал в Совете безопасности РФ с 2004 года, с 2006 года ‑ одним из заместителей секретаря Совета безопасности.

Напомним, последние заметные перестановки в Совете безопасности РФ были связаны с назначением экс-спикера Госдумы Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки. Также в состав Совета безопасности вошёл Вячеслав Володин в связи с избранием Председателем Государственной Думы.