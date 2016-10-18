Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту публикаций в СМИ о мальчике-кондукторе

30 минут назад
В школе на ВИЗе выявили туберкулёз
Об инфекции очень быстро стало известно всему городу: родители детей, которые учатся в школе №163 Екатеринбурга, рассказали о санитарной обработке в кабинетах на городских интернет-форумах
55 минут назад
Шерлоки Холмсы XXI века
На всю область — 11 следователей-криминалистов
час назад
«Когда я на почте служил ямщиком...»
Новость о том, что в отделения Почты России на работу с 1 октября до 31 декабря выйдут до 150 человек, проходящих альтернативную гражданскую службу (АГС), распространилась быстро
час назад
Российская наука получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2017 году сверх плана выделяются 3,5 миллиарда рублей на научные исследования
18 часов назад
Дорога Ивдель — Ханты-Мансийск сократила путь из Европы в Сибирь на 800 километров
Три года назад (в 2013 году) открылось сквозное автомобильное движение на участке Ивдель—Ханты-Мансийск. Таким образом завершилось строительство федеральной трассы Пермь — Нижневартовск.
23 часа назад
Северный автовокзал переедет на запад?
К ЧМ-2018 Северный автовокзал Екатеринбурга перенесут в западную часть города, заявил замглавы городской администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович.
17 октября 2016
С Луны – на Марс
Покоритель космоса Александр Лавейкин рассказал, когда россияне полетят на красную планету
17 октября 2016
В Екатеринбург привезли останки древних животных
Учёные надеются, что исследования костей коров и овец, куланов и сайгаков, обитавших тысячи лет назад на плато Устюрт, помогут разгадать тайны поселения бронзового века.
17 октября 2016
Борцов с поборами судят… за поборы
В Екатеринбургском гарнизонном военном суде слушается дело о поборах в военной полиции. По версии следствия, начальник регионального управления военной полиции ЦВО Геннадий Ящук организовал через своего заместителя майора Кирилла Кожевина целую систему поборов со своих подчинённых, военных полицейских.
15 октября 2016
В лесу под Карпинском разыгралась сцена из фильма «Выживший»
Год назад на Среднем Урале произошла история, очень похожая на ту, о которой снят голливудский фильм «Выживший», где на героя Леонардо ДиКаприо напал медведь.