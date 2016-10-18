Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту публикаций в СМИ о мальчике-кондукторе

Управление МВД по Екатеринбургу после публикаций в средствах массовой информации материалов, рассказывающих о мальчике-кондукторе, инициировало проверку, прокомментировали ситуацию "Областной газете" силовики.

- По данному факту начата проверка - сообщили "ОГ" в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Напомним, несовершеннолетнего кондуктора заметили екатеринбуржцы в одном из городских автобусов. Подобное положение ребёнка вызвало неоднозначную реакцию интернет-сообщества. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ребёнок старательно пересчитывал входящих людей, своевременно подходил к пассажирам и ответственно принимал оплату и выдавал сдачу.