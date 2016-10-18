Поджигателя 30 машин задержали в Екатеринбурге

18 октября 2016, 20:02

В столице Среднего Урала задержали мужчину, причастного к поджогам 30 с лишним машин. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-центре УМВД по Екатеринбургу.

По данным полиции, 30-летнего жителя села Патруши, работающего автомехаником, а также ранее судимого за грабеж и кражу, задержали в Екатеринбурге. В правоохранительных органах располагают информацией о его причастности к трем десяткам поджогов автомобилей в столице региона и Арамиле в 2015-2016.

В частности, ряд последних эпизодов произошел в микрорайоне Химмаш 15 октября. Именно тогда стражи порядка повязали пьяного пиромана. Причину своих поступков он объяснить не смог. По фактам возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге произошло сразу несколько возгораний машин. В частности, за одну ночь в центре сгорели сразу три машины. Все пострадавшие горожане отстаивали свои интересы в "коммунальных войнах" с управляющими компаниями города. Сразу возникла версия, что машины могли быть подожжены. 

Отметим, поджог автомашин как способ давления на оппонентов в коммунальных конфликтах используется в Екатеринбурге уже не в первый раз: в июле сгорел автомобиль председателя ТСЖ "Эльмашевское". Впрочем, информации о том, что удалось доказать причастность управляющих компаний и привлечь кого либо к ответственности, нет.

ФОТО: пресс-центр УМВД по Екатеринбургу

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