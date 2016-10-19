С улиц Екатеринбурга за ночь вывезли 117 тонн грязи

В ночь с 18 на 19 октября коммунальные службы Екатеринбурга вывезли 117 тонн грязи и ещё 40 тонн снега на снежные полигоны, сообщает пресс-служба администрации города.

Минувшей ночью в уральской столице вновь прошёл небольшой снег, на улицы вышли 94 подсобных рабочих и 155 комбинированных дорожных машин. Коммунальщики обработали ряд перекрёстков и улиц противогололёдным материалом, вымели тротуары, остановочные комплексы и пешеходные переходы.

Напомним, вчера после снегопада с улиц Екатеринбурга коммунальщики вывезли 50 тонн снега.

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