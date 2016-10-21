Гендиректора "Корпорации развития" Маслова обвиняют в присвоении средств

21 октября 2016, 12:05 / Экономика

Уголовное дело, главными фигурантами которого стали руководители АО "Корпорация развития" Сергей Маслов и Владимир Караманов, возбуждено по части 4 статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата денежных средств в особо крупном размере"). Как сообщает пресс-служба МВД РФ, оба руководителя подозреваются в реализации схемы по выводу из-под контроля денежных активов "КР".

По данным следствия, в 2013 году генеральный директор акционерного общества и его первый заместитель, действуя в сговоре с руководством ОАО "Банк "Народный кредит", разместили в указанном кредитном учреждении в преддверии отзыва лицензии свыше 1 млрд рублей, принадлежащих корпорации, сообщили представители МВД. Затем злоумышленники перечислили денежные средства на счета лжеорганизаций по фиктивным основаниям и похитили. В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Как ранее сообщалось, генеральный директор АО "Корпорация развития" Сергей Маслов и его заместитель Владимир Караманов были арестованы Ленинским судом Ростова-на-Дону до 30 ноября. Вместе с Масловым и Карамановым в Ростове арестовали также председателя совета директоров "РИТЦ-банка" Дмитрия Хасанова и члена совета директоров этого же банка Эльмиру Милосердову: они оказывали руководству "КР" финансовые и юридические услуги. Также под стражей по обвинению в хищении из банка "Народный кредит" более 10 млрд рублей находятся бывший заместитель министра энергетики РФ и собственник "Народного кредита" Станислав Светлицкий, являющийся другом Сергея Маслова, зампред этого кредитного учреждения Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), по состоянию на 1 июля, размер задолженности банка перед кредиторами составлял более 20 млрд рублей.

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