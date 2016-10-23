В Тюменской области из-за хлопка газа пострадали четыре человека

23 октября 2016, 12:44 / Общество

Сегодня, 23 октября, утром в двухэтажке Ялуторовска Тюменской области произошёл хлопок бытового газа, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Тревожный сигнал поступил на пульт спасателей в  08:55 утра по местному времени. Очевидцы сообщили, что произошёл взрыв газа на втором этаже доме на улице Комсомольской. После хлопка возгорания не последовало. К месту происшествия выехали 10 спасателей и три единицы спецтехники.

По данным ТАСС, в результате происшествия пострадали четыре человека — прохожий и три жителя. В доме повреждены восемь квартир. Из здания эвакуированы 23 человека, в том числе девять детей.

Как писала "ОГ", сегодня утром в многоэтажке Рязани взорвался газ. В результате ЧП погибли три человека и ещё 10 граждан получили ранения.

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