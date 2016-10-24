В Качканаре из-за аварии на газопроводе без отопления и горячей воды остались порядка 400 жителей

Из-за аварии на газопроводе в Качканаре на сутки без отопления и горячей воды остались порядка 400 жителей.

Напомним, в минувшую пятницу, 21 октября, грузовик-манипулятор столкнулся с опорами газопровода. В результате ЧП жители 138 домов остались без газоснабжения.

Как сообщила "ОГ" начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и безопасности администрации Качканарского ГО Ирина Попова, сразу же после инцидента в мэрии состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нём было принято решение не отключать газ на выходных и начать ремонтные работы в понедельник, 24 октября.

После аварии специалисты "Газэкс" устранили небольшие порывы и возобновили подачу топлива. Газовая труба провисела на машине до понедельника. Таким образом, автомобиль заменил снесённые опоры.

— Было принято решение, что работы проведут в понедельник, чтобы люди на выходные не оставались без газа. В каждом доме в основном проживают по 3-4 человека, ориентировочно во всех этих домах 300-400 человек. Сегодня после 9 утра отключили газ, и люди остались без горячей воды и отопления. Мы их заранее предупредили об отключении газа. Запуск газа планируется произвести завтра утром, — рассказала Ирина Попова.

Фото: "Газэкс"