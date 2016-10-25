Екатеринбургские квартальные проконтролируют качество уборки тротуаров

Квартальный инспектор в праве вынести предписание за плохое качество уборки тротуаров, пишет пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Екатеринбуржцы могут обратиться к квартальному инспектору, если на дороге встретятся плохо убранные или не обработанные мелкофракционным щебнем участки. Мэрия города приводит список инспекторов, ответственных за территорию, с указанием телефонных номеров.