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Екатеринбургские квартальные проконтролируют качество уборки тротуаров

25 октября 2016, 12:07 / Земства

Квартальный инспектор в праве вынести предписание за плохое качество уборки тротуаров, пишет пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Екатеринбуржцы могут обратиться к квартальному инспектору, если на дороге встретятся плохо убранные или не обработанные мелкофракционным щебнем участки. Мэрия города приводит список инспекторов, ответственных за территорию, с указанием телефонных номеров.

Минувшей ночью на улицы уральской столицы вышли 98 дорожных специалистов, коммунальщики вывели 98 машин, оснащённых специальным оборудованием. Основной задачей стало предотвращение образования гололёда на тротуарах, путём обработки скользких участков мелкофракционным щебнем.

Напомним, после первого снега в уральской столице в травмпункты обратилось множество горожан, неудачно упавших на улице. 

Фото: мэрия Екатеринбурга

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