Депутат Госдумы Альшевских готов подключиться к борьбе с поджогами машин в Екатеринбурге

Депутат Госдумы Андрей Альшевских прокомментировал "ОГ", что готов подключиться к борьбе с поджогами машин в Екатеринбурге.

— Если мы увидим, что правоохранительные органы не принимают необходимых мер, и к нам поступят обращения свердловчан с просьбой вмешаться, то я готов взять ситуацию на контроль и принимать самые решительные меры, вплоть до обращений в Генеральную прокуратуру РФ. У меня лично вызывают возмущение все эти попытки оказывать давление на активистов-общественников, добивающихся справедливости в сфере ЖКХ, — сказал Андрей Альшевских.

Он также добавил, что намерен задать такой вопрос министру строительства и ЖКХ РФ Александру Меню в рамках правительственного часа, который скоро пройдёт в Государственной думе.

Напомним, в нынешнем году Екатеринбург охватила волна поджогов автомобилей.