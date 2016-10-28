Депутат Госдумы Бидонько о поджогах машин в Екатеринбурге: "При необходимости готовы вносить поправки в законы"

Депутат Государственной думы Сергей Бидонько в комментарии "ОГ" отметил, что при необходимости готов к внесению поправок в российские законы для максимального наказания злоумышленников, поджигающих машины в столице Урала.

— У меня лично вызвали резко негативную реакцию эти сообщения о поджогах автомобилей в Екатеринбурге, — сказал Сергей Бидонько. — Должен отметить, что в законодательном плане у нас уже приняты меры для наказания виновных. Говоря юридическим языком, это же классическое умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога. Если потребуется введение каких-то дополнительных мер ответственности за такое преступление, то мы, депутаты, готовы подключиться. Однако главное сейчас — добиться, чтобы правоохранительные органы быстро нашли злоумышленников.