Депутат Госдумы Бидонько о поджогах машин в Екатеринбурге: "При необходимости готовы вносить поправки в законы"

Сюжет
Поджигатели
В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.
14 часов назад
Свердловских имамов учат выявлять экстремистов
В Екатеринбурге открылся мусульманский духовно-просветительский центр «Мирас». В новом центре уже проходят первые занятия. Для повышения квалификации сюда съехались 20 имамов со всей области. В течение трёх дней опытные преподаватели будут рассказывать им о канонах традиционного ислама и о том, как вовремя выявить и пресечь радикализм.
20 часов назад
Почти две тысячи свердловчан заболели сальмонеллёзом
С начала года 1 912 жителей Свердловской области переболели сальмонеллёзом. Количество заболевших увеличилось на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских на пресс-конференции.
20 часов назад
Супруги Сургановы «отличились» после бриллиантовой свадьбы
Сегодня «ОГ» публикует указ губернатора Евгения Куйвашева (см. ниже) о награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» супругов Сургановых. Вячеслав Сергеевич с 1991 по 1994 год был главой администрации Верхней Пышмы, а с 1995 по 2000 год – председателем Областной думы. И все годы надёжный семейный тыл ему обеспечивала супруга – Раиса Витальевна. «ОГ» первой поздравила чету Сургановых.
20 часов назад
Уральским заводам прописали импортное лекарство
Свердловские фармацевтические предприятия ведут переговоры с иностранцами о запуске новых производств. В министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области подтверждают факт, однако детали не раскрывают, объясняют это высококонкурентной средой и необходимостью сохранять конфиденциальность до подписания контракта.
20 часов назад
Дождёмся «таблеток от старости»?
Человек должен жить лет до 150 – такую мысль когда-то высказывал российский и французский биолог, нобелевский лауреат по физиологии Илья Мечников. С этим же утверждением согласен Андрей Афанасьев, научный сотрудник лаборатории функционального анализа генома МФТИ. Учёный приезжал в Екатеринбург, чтобы прочитать лекцию на тему «Почему мы стареем?» в рамках проекта «Энергия науки».
20 часов назад
Если машины поджигают – значит, это кому-нибудь нужно…
Активисты борьбы за свои права в сфере ЖКХ решили объединиться против общего врага
27 октября 2016
Первой на Урале орден «Мать-героиня» получила жительница Верхнепышминского района
В 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР работнице Верхнепышминского торфопредприятия Татьяне Бубновой первой в Свердловской области было присвоено звание «Мать-героиня».
26 октября 2016
Где и в каких санаториях отдыхают уральцы?
Где и в каких санаториях отдыхают уральцы?
26 октября 2016
Екатеринбуржцам предложили жаловаться квартальным на гололёд
За «катком» на тротуарах и во дворах Екатеринбурга следят квартальные инспекторы — горожане могут сообщать им обо всех участках, которые плохо убраны или покрылись наледью.
26 октября 2016
Терренкур* тоже лечит
Кто может пройти лечение в санатории за счёт бюджета?