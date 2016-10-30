Мутко поручит РФПЛ разобраться в обстоятельствах футбольном матча в Екатеринбурге

Вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко поручит Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) рассмотреть обстоятельства матча между екатеринбургским "Уралом" и "Тереком" из Грозного, сообщает ТАСС.

Напомним, игра сегодня завершилась победой "Терека" со счётом 4:1. При этом на перерыв команды при равном счёте 1:1. В это время некоторые букмекерские фирмы отдавали победу гостям из Грозного, выставляя очень маленький коэффициент.

—Посмотрим этот матч со всех сторон. Это рядовой матч, который на чистой совести клубов. Мне сложно сказать, в чем может быть интерес. Если в плане ставок, ну кто на него ставить будет? Но я попрошу лигу внимательно посмотреть, у них есть соглашение с букмекерами. Они должны были информировать о ставках, — отметил Виталий Мутко.

По словам вице-премьера, в прошлом году встреча уральцев с "Тереком" завершилась со счётом 3:3 и она вызвала подозрения. В СМИ появилась информация, что игра может носить договорной характер. В связи с этим Российский футбольный союз и РФПЛ отправили на матч своего комиссара.