Депутат Госдумы Сергей Чепиков возмущён поджогами машин в Екатеринбурге

Депутат Государственной думы Сергей Чепиков возмущён участившимися историями с поджогами автомобилей в столице Урала и считает, что такими методами нельзя пытаться решать конфликты в ЖКХ.

— Такие действия нарушают законы Российской Федерации. Если поступят обращения от свердловчан по этому поводу, то я готов подключиться. Возможно, понадобится направить депутатские запросы в правоохранительные органы, — прокомментировал"ОГ" Сергей Чепиков. — Люди, пострадавшие от поджогов машин в Екатеринбурге, связывают эти события с конфликтами в сфере ЖКХ. Говорят, что некоторые управляющие компании пытаются оказывать давление на жильцов-общественников. Если это так, то такие методы недопустимы. По закону собственники квартир имеют право в любой момент поменять управляющую компанию. Никто не должен оказывать на них давление, особенно такими методами — совершая преступления.