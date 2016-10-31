Депутат Госдумы Сергей Чепиков возмущён поджогами машин в Екатеринбурге

Сюжет
Поджигатели
В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.
28 октября 2016
Эльмира Туканова: «Мы ушли от стереотипа, что в регионе нет ничего, кроме Ганиной Ямы»
В этом году исполнилось пять лет Центру развития туризма Свердловской области, четыре из которых его директором является Эльмира Туканова
28 октября 2016
Павел Крашенинников: «Жене читал книгу вслух»
Вчера в Уральском государственном юридическом университете глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу
28 октября 2016
Состязание лаек по белке
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.
28 октября 2016
В жанре гротеска
Сцены охоты в искусстве были популярны во все времена. Мужчин-добытчиков изображали на античных мозаиках, средневековых картинах и работах живописцев XVIII, XIX веков. Любили этот сюжет и русские творцы, например, знаменитый художник Василий Перов в 1871 году написал картину «Охотники на привале».
28 октября 2016
Где лучше клюёт?
Сергей Поляков из Екатеринбурга трудится программистом, а свободное от работы время посвящает рыбалке. С удочкой он объехал не только Средний Урал и соседние регионы: каждое лето Сергей с друзьями отправляется на Волгу. Мы попросили его рассказать о самых рыбных местах и поделиться хитростями рыбацкого дела.
28 октября 2016
В Богдановичском заказнике установлена памятная стела
Сегодня на въезде в село Бараба близ Богдановича состоится торжественное открытие стелы с мемориальной доской в память о бывшем начальнике управления охотничье-промыслового хозяйства при Свердловском облисполкоме Анатолии Андреевиче Киселёве.
28 октября 2016
Обществу военных охотников исполнилось 95 лет
Реввоенсовет в 1921 году поставил перед командующими округами задачу — привлечь рядовой и начальствующий состав к участию в коллективной охоте. В приказе указывалось, что «охота развивает качества, необходимые пешему разведчику».
28 октября 2016
Конкурс «ОГ»
Охотничьи байки.
28 октября 2016
Лайки и белки
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.
28 октября 2016
Свердловских имамов учат выявлять экстремистов
В Екатеринбурге открылся мусульманский духовно-просветительский центр «Мирас». В новом центре уже проходят первые занятия. Для повышения квалификации сюда съехались 20 имамов со всей области. В течение трёх дней опытные преподаватели будут рассказывать им о канонах традиционного ислама и о том, как вовремя выявить и пресечь радикализм.