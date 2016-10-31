Конкурс «ОГ»: пришли фото с домашним питомцем — получи приз

На прошлой неделе редакция «ОГ» вместе с сетью зоомаркетов «Заповедник» объявила конкурс фотографий домашних животных, похожих на их хозяев. Ниже публикуем снимки первых участников.

Напомним, фотографии с вами и вашим питомцем, похожим на вас, можно присылать по электронной почте osk@oblgazeta.ru или по адресу 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж, редакция газеты «Областная газета», с пометкой «На конкурс» до 31 декабря 2016 года. Снимок сопроводите информацией о кличке и породе питомца, имени и месте проживания, а также небольшим комментарием, чем именно вы похожи во внешности и характере. Обязательно укажите свой адрес и контактный телефон.

Итоги конкурса будут подведены после новогодних каникул. Самые интересные снимки попадут на страницы «ОГ», а три победителя получат ценные призы.

1. Анжелика Бударина прислала фото с бедлингтон-терьерами Денди и Бетти. Говорят, что у этих собачек с внешностью спокойной овечки — сердце льва.

2. Анна Панова уверена, что ей по характеру очень близка кошка Алиса, купленная на «птичьем рынке»: обе очень жизнерадостны и с лёгким характером.

3. Маргарита Базанова взяла кота Яшу из передержки «Чеширские кошки», о которой «ОГ» рассказывала в прошлом выпуске. Кот знает команды «кушать», «нельзя», «пойдём», «купаться», «пить» и любит гулять с хозяйкой во дворе.

4. Наталья Рудакова и шпиц Оливер выглядят похоже даже во время отдыха на Кипре

5. Виктория Иванова поделилась снимком с любимой немецкой овчаркой Альфой

6. «Брутальные парни», — в шутку назвал Сергей Строганов снимок с котом Пушей

7. Евгения Сирота иногда слышит от друзей, что пёс Чарли очень похож на неё: такой же веселый, активный и коммуникабельный.

8. Елена Панова взяла Тиму в дом десять лет назад: полуторамесячного щенка кто-то оставил на улице. Сейчас пёс — полноправный член семьи: послушный.