Депутат Михаил Зубарев связывает поджоги машин в Екатеринбурге с выгодой для владельцев охраняемых парковок

1 ноября 2016, 12:42 / Общество

Депутат Заксобрания Свердловской области Михаил Зубарев предполагает, что к волне поджогов автомобилей, прокатившейся по Екатеринбургу, могут быть причастны разные люди, в том числе и хозяева платных парковок.

— До тех пор, пока поджигатели не арестованы, можно делать разные предположения. В этой связи сейчас много говорят о конфликте жильцов-активистов с управляющими компаниями. Но ведь в реальности к поджогам машин могут быть причастны разные люди: просто хулиганы, владельцы охраняемых парковок, — прокомментировал "ОГ" Михаил Зубарев. — На последней версии я бы остановился подробнее. Платные стоянки у нас в городе стоят полупустыми. Автовладельцы предпочитают сэкономить две-три тысячи рублей в месяц и ставят свои машины во дворах. Это их право. Я, конечно, не могу кого-то обвинять, но понятно же, что владельцы охраняемых парковок заинтересованы в увеличении числа клиентов. А как добиться этого? Либо привлечь выгодными предложениями по оплате, либо напугать.

Михаил Зубарев напомнил, как лет десять назад в Екатеринбурге нередко выкручивали ниппеля на колёсах машин, оставленных во дворах. Теперь же, возможно, ставки в этой борьбе за прибыль поднялись.

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