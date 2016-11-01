Депутат Вячеслав Вегнер: "Все эти истории с поджогами машин — это недоработка правоохранителей"

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер считает, что участившиеся случаи поджогов автомобилей в Екатеринбурге — это результат недостаточной активности правоохранительных органов.

— Я считаю, что это сфера ответственности наших стражей порядка. Их недоработка в том, что они не могут найти злоумышленников, не могут предотвратить новые поджоги машин. Должна правоохранительная система работать более чётко, — прокомментировал для "ОГ" Вячеслав Вегнер. — Причём самое главное сейчас — выяснить причину поджогов. Иногда говорят, что это какие-то пироманы. Конечно, проще всего сказать, что в городе завёлся психопат, помешанный на поджогах машин. Но мне лично кажется, что это больше похоже на девяностые годы, на выяснение отношений между какими-то конфликтующими группами людей.