Депутат Вячеслав Вегнер: "Все эти истории с поджогами машин — это недоработка правоохранителей"

Сюжет
Поджигатели
В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.
22 часа назад
Визитной карточкой свердловских школьников станет отряд барабанщиков
29–30 октября состоялся первый слёт Свердловского областного отделения Российского движения школьников (РДШ), на котором школьники — представители пилотных площадок смогли познакомиться друг с другом и обозначить основные направления для развития движения в области.
22 часа назад
Уральский физик удостоен премии правительства России
Главный научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН, доктор технических наук Михаил Яландин удостоен премии правительства РФ за достижения в сфере науки и техники. Премии размером в два миллиона рублей каждая получили 74 соискателя из 13 регионов.
31 октября 2016
Музей-урок
Уже 25 лет «Шурави» учит не повторять былых ошибок
31 октября 2016
Опасен не ислам, а фанатизм
Профессор восточно-европейской истории Венского университета Керстин Йобст считает, что для ассимиляции новоприбывших в Европу мигрантов из Сирии и Пакистана должно родиться и вырасти новое поколение
31 октября 2016
Юнкоры со всей России приехали в Екатеринбург
В выходные в столице Урала состоялся фестиваль молодёжной журналистики «Time code»
31 октября 2016
Верховный суд разрешил требовать компенсацию за незаконные штрафы
Теперь за незаконное постановление о штрафе за нарушение правил дорожного движения водитель вправе требовать компенсацию морального ущерба с властей, сообщает «Российская газета»
31 октября 2016
Каково жить без мяса?
Сегодня, 1 ноября, во всём мире отмечают День вегана*
31 октября 2016
Ликвидация аварии на водоводе в центре Екатеринбурга
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Московской, 1 прорвало трубу. Специалисты Водоканала ограничили движение транспорта и приступили к ликвидации аварии. Наш фоторепортаж с места событий.
28 октября 2016
Эльмира Туканова: «Мы ушли от стереотипа, что в регионе нет ничего, кроме Ганиной Ямы»
В этом году исполнилось пять лет Центру развития туризма Свердловской области, четыре из которых его директором является Эльмира Туканова
28 октября 2016
Павел Крашенинников: «Жене читал книгу вслух»
Вчера в Уральском государственном юридическом университете глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу