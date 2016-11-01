Депутат Вячеслав Вегнер: "Все эти истории с поджогами машин — это недоработка правоохранителей"

1 ноября 2016, 16:15 / Общество

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер считает, что участившиеся случаи поджогов автомобилей в Екатеринбурге — это результат недостаточной активности правоохранительных органов.

— Я считаю, что это сфера ответственности наших стражей порядка. Их недоработка в том, что они не могут найти злоумышленников, не могут предотвратить новые поджоги машин. Должна правоохранительная система работать более чётко, — прокомментировал для "ОГ" Вячеслав Вегнер. — Причём самое главное сейчас — выяснить причину поджогов. Иногда говорят, что это какие-то пироманы. Конечно, проще всего сказать, что в городе завёлся психопат, помешанный на поджогах машин. Но мне лично кажется, что это больше похоже на девяностые годы, на выяснение отношений между какими-то конфликтующими группами людей.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Поджигатели Поджигатели
В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Новое в рубрике Общество

22 часа назад

Визитной карточкой свердловских школьников станет отряд барабанщиков
29–30 октября состоялся первый слёт Свердловского областного отделения Российского движения школьников (РДШ), на котором школьники — представители пилотных площадок смогли познакомиться друг с другом и обозначить основные направления для развития движения в области.

22 часа назад

Уральский физик удостоен премии правительства России
Главный научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН, доктор технических наук Михаил Яландин удостоен премии правительства РФ за достижения в сфере науки и техники. Премии размером в два миллиона рублей каждая получили 74 соискателя из 13 регионов.

31 октября 2016

Музей-урок
Уже 25 лет «Шурави» учит не повторять былых ошибок

31 октября 2016

Опасен не ислам, а фанатизм
Профессор восточно-европейской истории Венского университета Керстин Йобст считает, что для ассимиляции новоприбывших в Европу мигрантов из Сирии и Пакистана должно родиться и вырасти новое поколение

31 октября 2016

Юнкоры со всей России приехали в Екатеринбург
В выходные в столице Урала состоялся фестиваль молодёжной журналистики «Time code»

31 октября 2016

Верховный суд разрешил требовать компенсацию за незаконные штрафы
Теперь за незаконное постановление о штрафе за нарушение правил дорожного движения водитель вправе требовать компенсацию морального ущерба с властей, сообщает «Российская газета»

31 октября 2016

Каково жить без мяса?
Сегодня, 1 ноября, во всём мире отмечают День вегана*

31 октября 2016

Ликвидация аварии на водоводе в центре Екатеринбурга
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Московской, 1 прорвало трубу. Специалисты Водоканала ограничили движение транспорта и приступили к ликвидации аварии. Наш фоторепортаж с места событий.

28 октября 2016

Эльмира Туканова: «Мы ушли от стереотипа, что в регионе нет ничего, кроме Ганиной Ямы»
В этом году исполнилось пять лет Центру развития туризма Свердловской области, четыре из которых его директором является Эльмира Туканова

28 октября 2016

Павел Крашенинников: «Жене читал книгу вслух»
Вчера в Уральском государственном юридическом университете глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу

Последние новости
Что было раньше