Суд арестовал имущество гендиректора "Корпорации Развития" Маслова

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал имущество генерального директора "Корпорации Развития" Сергея Маслова, сообщает "Коммерсант". По информации издания, арестовано имение в Архангельском стоимостью более 100 млн долларов, квартира в Москве и загородный дом в Одинцовском районе Подмосковья.

- С ходатайством об аресте обнаруженного у 56-летнего Сергея Маслова имущества в суд обратился следователь ГУ МВД по Ростовской области, который ведет дело о хищении денег у банка "Народный кредит", - пишет издание. - Как следует из его выступления в суде (заседание проходило в закрытом режиме), данная обеспечительная мера необходима для возмещения нанесенного обвиняемым ущерба. Следствие попросило арестовать 3 га земли в Архангельском, расположенные на них дом площадью 2700 кв. м, гостевой домик (640 кв. м) и банный комплекс (513 кв. м), а также столичную квартиру на Крымском Валу и еще один загородный дом площадью 571 кв. м в деревне Мякинино Одинцовского района Московской области. Суд счел позицию следствия более обоснованной и ходатайство следствия удовлетворил.

В то же время следствие не стало настаивать на аресте всех обнаруженных им активов Маслова: дорогостоящих и раритетных автомобилей, а также яхты "Виктория" стоимостью более 50 млн евро - её сейчас достраивают в Италии.

Как сообщалось ранее, Сергей Маслов и его заместитель, Владимир Караманов, были арестованы Ленинским судом Ростова-на-Дону до 30 ноября. По данным следствия, в 2013 году генеральный директор акционерного общества и его первый заместитель, действуя в сговоре с руководством ОАО "Банк "Народный кредит", разместили в указанном кредитном учреждении в преддверии отзыва лицензии свыше 1 млрд рублей, принадлежащих корпорации. Затем злоумышленники перечислили денежные средства на счета лжеорганизаций по фиктивным основаниям и похитили.

Вместе с Масловым и Карамановым в Ростове арестованы также председателя совета директоров "РИТЦ-банка" Дмитрия Хасанова и члена совета директоров этого же банка Эльмиру Милосердову: они оказывали руководству "КР" финансовые и юридические услуги. Также под стражей по обвинению в хищении из банка "Народный кредит" более 10 млрд рублей находятся бывший заместитель министра энергетики РФ и собственник "Народного кредита" Станислав Светлицкий, являющийся другом Сергея Маслова, зампред этого кредитного учреждения Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова.