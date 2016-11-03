Владимир Крикунов хочет вернуть Трямкина в "Автомобилист"

Новый главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов заявил о том, что хочет вернуть в команду Никиту Трямкина.

- Работа постоянно ведётся в этом направлении, мы отслеживаем эту ситуацию. Конечно, мы хотим видеть его у себя. Если будет играть в НХЛ, значит, будет там играть, если не будет попадать в состав, то он вернётся в Екатеринбург, - сказал Владимир Крикунов журналисту "ОГ".

Фото: Джефф Зелевански

Напомним, что ранее Никита Трямкин, выступающий за "Ванкувер", отказался играть в АХЛ. Генеральный менеджер канадского клуба Джим Беннинг предлагал Трямкину отправиться в АХЛ, чтобы набрать необходимую игровую форму. Кроме того, Беннинг гарантировал игроку возвращение в НХЛ, но Трямкин всё равно отказался.

Дело в том, в контракте 22-летнего свердловчанина есть опция, согласно которой он может вернуться в Россию в случае отправки в АХЛ.

Также Владимир Крикунов заявил о возможном возвращении в "Автомобилист" Павла Дацюка