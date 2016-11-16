Уральские синоптики объявили новое предупреждение об аномально холодной погоде

16 ноября 2016, 09:10 / Общество

Уральские синоптики объявили новое предупреждение об аномальных холодах в Свердловской области и соседних регионах.

—16-17 ноября в Пермском крае, Свердловской и Курганской областях сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, — сообщает Уральский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 16 ноября, днём ожидается -16...-21 °С, без осадков. Ветер неустойчивый, 0-5 м/с. В четверг, 17 ноября, ночью похолодает до -22...- 33 °С, днём возможно -18...-23 °С, на востоке региона температура воздуха опустится до -28 °С. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В пятницу, 18 ноября, ночью возможно -22... -27 °С, в горах и низинах похолодает до -33 °С, днём ожидается потепление до -18...-23 °С, а на востоке похолодает до -28 °С, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Как писала «ОГ», 12 ноября уральские синоптики объявили предупреждение об аномально холодной погоде.

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