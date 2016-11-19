Самая быстрая ничья: шестая партия Карякина и Карлсена не выявила сильнейшего

Новое в рубрике
Спорт
11 часов назад
Бросок в створ
В последние дни шахматы стали, пожалуй, самым популярным видом спорта. Несмотря на то, что трансляция идёт ночью (начинается в полночь, а дальше – как пойдёт: в лучшем случае заканчивается всё часам к четырём), зрители смотрят, обмениваются комментариями в твиттере и других соцсетях.
11 часов назад
«Уйду сейчас – не поймут»
Самбист Илья Хлыбов – о пятом золоте ЧМ, сотрясении мозга и работе с детьми
11 часов назад
Павел Дацюк защитил диплом на «отлично»
Звезда мирового хоккея Павел ДАЦЮК вчера защитил свою дипломную работу в Екатеринбурге, на кафедре управления в сфере спорта УрФУ.
17 ноября 2016
Менеджер Сергея Карякина — о просчётах и защитах
В ночь с 17 на 18 ноября начнётся пятая партия матча за шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном. После четырёх партий пока ничья — 2:2. Вчера у шахматистов был день отдыха и «ОГ» связалась с менеджером Сергея, PR-директором Российской шахматной федерации, Кириллом ЗАНГАЛИСОМ.
16 ноября 2016
Сборная России по футболу установила очередной антирекорд
Сборная России по футболу займёт 55-е место в рейтинге FIFA, который будет опубликован 24 ноября. Таким образом, россияне обновят свой антирекорд.
16 ноября 2016
Нужно играть в активные шахматы
В четвёртой партии матча гроссмейстеры вновь сыграли вничью. Сергей Карякин играл белыми. Карлсен продолжал борьбу, пока у чёрных оставались хотя бы минимальные шансы на победу. Лишь на 94-м ходу, когда все ресурсы были исчер
15 ноября 2016
Непростые позиции
Вчера в Нью-Йорке была сыграна третья партия. Она продолжалась почти семь часов, гроссмейстеры сделали 78 ходов и итоге согласились на ничью.
15 ноября 2016
«Поеду на Олимпиаду – поменяю симку»
Сахават Гаджиев – о победе на молодёжном ЧЕ и зубной боли
15 ноября 2016
Баскетбольное дерби испортили футбольные фанаты
Первое в новейшей истории баскетбольное дерби Екатеринбурга завершилось убедительной победой старших по классу – в матче 1/16 финала Кубка России «Урал» разгромил «Уралмаш» со счётом 85:45.
15 ноября 2016
Вторая часть доклада WADA о допинге в Сочи будет опубликована в середине декабря
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая проходит в столице Катара – Дохе, заявил, что представителям России будет предоставлена возможность дать свои объяснения по итогам обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда
Макларена.