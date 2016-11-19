Самая быстрая ничья: шестая партия Карякина и Карлсена не выявила сильнейшего

Только что в Нью-Йорке завершилась шестая партия матча за мировую шахматную корону. Чемпион мира Магнус Карлсен и претендент Сергей Карякин вновь сыграли вничью.

Сергей Карякин играл белыми. Игра продолжалась всего полтора часа - это самая короткая партия из шести. После 32 хода гроссмейстеры обменялись характерными взглядами, которые уже выучил весь мир, и согласились на ничью.

Позади ровно половина турнира. Счёт по партиям на данный момент - 3-3. Впереди день отдыха, а после него — седьмая партия, в которой белые фигуры снова будут в руках Карякина.

Карякин - Карлсен: битва титанов