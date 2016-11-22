Прокуратура начала проверку по факту массового заболевания студентов УрГЭУ кишечной инфекцией

За минувшие три дня в инфекционную службу ГКБ №40 обратились 22 студента УрГЭУ-СИНХ с подозрением на острую кишечную инфекцию. В университет выехали с проверкой сотрудники прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга, сообщили "ОГ" в пресс-службе надзорного ведомства.

- В ходе проверки выяснится, соблюдались ли сотрудниками пищеблока и организаций общепита требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи. Будут проверены договоры на поставку продуктов питания, опрошен персонал организаций общепита. Для установления причин возможного заболевания, специалисты подразделения Роспотребнадзора возьмут пробы продуктов питания, смывы с оборудования пищеблока, - рассказали "ОГ" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При наличии оснований по результатам проверки сотрудники надзорного ведомства примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, начиная с 19 ноября, в инфекционную службу ГКБ №40 обратились 22 студента УрГЭУ-СИНХ со схожими симптомами: лихорадкой с ознобом, высокой температурой - от 38 до 40 градусов, тошнотой, многократной рвотой и болями в животе. Сейчас 16 человек находятся на лечении в отделении кишечных инфекций.