Детский обмудсмен Свердловской области: "Исполнение закона о молодёжной политике сводится к песням и пляскам"

Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков в интервью "Областной газете", оценивая законодательную базу, касающуюся соблюдения прав ребенка, отметил, что в региональном законе что-то кардинально менять нет повода. Система выстроена, тревогу вызывает только одно направление:

- Речь идет об исполнении закона о молодежной политике, - объясняет Мороков. - Сегодня эта работа сводится к песням и пляскам, проведению форумов и прочих мероприятий, рассчитанных на активную часть молодежи — а это всего 10 процентов людей в возрасте от 14 до 35 лет. А куда остальные 90 процентов? Сегодня кто-то занимается организацией семейного отдыха? Системой организации семейного досуга? Семейными ценностями? Это работа для клубов по месту жительства, которых сегодня в Свердловской области более 400. Песни и танцы — это тоже хорошо, но работа должна быть комплексной. И сегодня вопрос стоит настолько остро, что по решению губернатора Евгения Куйвашева создается целый департамент молодежной политики. Это серьезный шаг на пути решения проблемы, о которой я говорю.

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