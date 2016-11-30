В 30 свердловских муниципалитетах подорожали детсады

На интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликовано постановление областного правительства о пересмотре максимального размера родительской платы за детсады.

Согласно этому документу, подорожание коснулось тридцати муниципальных образований Среднего Урала. С 1 января 2017 года плата за детсады там увеличится примерно на 100 рублей.

Примечательно то, что происходящий сейчас рост платы за учреждения для дошколят не коснётся Екатеринбурга. Возможно, это объясняется тем, что в областном центре плата за детсады давно уже является одной из самых высоких в регионе.