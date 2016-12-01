Антон Шипулин побежит индивидуалку под 35 номером, Фуркад - 10

1 декабря 2016, 11:32 / Спорт

Определился состав сборной России по биатлону на индивидуальную мужскую гонку на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Екатеринбургский спортсмен Антон Шипулин стартует под номером 35. 

Фото: Андрей Иванов, Официальный фан-клуб Антона Шипулина

Накануне индивидуальная женская гонка показала, что непредсказуемая погода шведского Эстерсунда сама расставит все нужные акценты, и уже не так важно - в начале, середине или в конце уходит спортсмен на дистанцию: слишком многое решает стрельба. Но если предположить, что сегодня вечером ветер на стрельбище свирепствовать больше не будет, то состояние трассы для участников индивидуалки снова выйдет на первый план. И в этом случае у Антона, конечно, не самая удачная позиция, но и не самая плохая. Золотая середина. Поэтому остаётся надеяться, что биатлонист обернёт это в свою пользу. 

Также защищать честь страны будут ещё пять россиян. Первым из наших биатлонистов на дистанцию уйдёт Максим Цветков - у него второй стартовый номер, затем Евгений Гараничев - седьмым, Антон Шипулин под номером 35, следом за ним Антон Бабиков - 44-й номер, Дмитрий Малышко - 74 и новичок Кубка мира Юрий Шопин (которого добавили в команду сборной вместе с Екатериной Глазыриной) - 86. 

Кстати 

Мартен Фуркад будет стартовать под номером 10, Доминик Ландертигер - 12, Йоханесс Бё - 15, Уле Айнер Бьёрнаделен - 25. 

Напоминаем, что старт гонки - сегодня в 22.00 по уральскому времени. "ОГ" будет публиковать оперативные новости гонки на сайте. 

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