Свердловские энергетики освободят провода от застрявшего беспилотника

2 декабря в 10:30 на Верх-Исетском пруду (в районе дома №40а по улице Кирова) энергетики филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" проведут показательное снятие с проводов линии электропередачи квадрокоптера, зацепившегося за грозотрос.

Грозотрос планируется отцепить от линии, опустить на землю, а после освобождения беспилотника из плена - смонтировать снова. На это время ЛЭП будет выведена в ремонт: жители города будут запитаны по резервным схемам электроснабжения.

Журналистов от здания ОАО "МРСК Урала" (улица Мамина-Сибиряка, 140) доставит автобус. Отъезд в 10:00.