На трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле смонтировали сеть Wi-Fi с расчётом на 50-градусные морозы

На трамплинном комплексе "Аист" в Нижнем Тагиле, где с 9 по 11 декабря пройдёт этап Кубка мира по прыжкам на лыжах среди женщин, полностью смонтирована новая телекоммуникационная инфраструктура.

Как сообщает областной департамент информполитики, для гостей соревнований смонтирована сеть Wi-Fi, способная работать со скоростью 100 Мбит/с при температуре до минус 50 градусов. Для организаторов турнира оборудован проводной оптический доступ в Интернет.

В нынешнем году изменится и система трансляции соревнований на телевидении. Впервые будет задействована VPN-сеть. Весь голосовой и видеоконтент сначала пойдёт в Екатеринбург, в Центр обработки данных, а потом в федеральную сетку телевещания спортивного канала "Матч ТВ". С помощью такой системы нижнетальские соревнования смогут увидеть на различных спортивных телеканалах жители примерно 40 стран мира.

Напомним, изначально предполагалось, что на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле будут прыгать лыжники как мужчины, так и женщины. Однако из-за отсутствия современной ветрозащиты состязаться там разрешили только женщинам.