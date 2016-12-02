В Заречном открыли мемориальную доску последнему свердловскому Герою Советского Союза

В августе на 91-м году жизни умер последний Герой Советского Союза в Свердловской области Николай Григорьев. Сегодня, 2 декабря, в память о нём открыли мемориальную доску в Заречном в 11:00, сообщили "ОГ" в информационном отделе администрации города.

- Памятная доска появилась на доме (ул. Алещенкова, 8), где жил Николай Григорьев. На торжественной церемонии ребята из военно-патриотического движения "Юнармия" выстроили почётный караул, играл духовой оркестр. Сегодня в Заречном в живых осталось 17 ветеранов Великой Отечественной войны, несколько из них приняли участие в открытии мемориальной доски. Всего собралось порядка 70-ти горожан, - рассказали "ОГ" в информационном отделе администрации ГО Заречный.

Добавим, Николай Григорьев до последних дней оставался в строю ветеранов Свердловской области и Центрального военного округа. Как подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев, свою жизнь Николай Григорьев посвятил служению Отечеству, укреплению обороноспособности страны, патриотическому воспитанию молодёжи.

Фото: информационный отдел администрации ГО Заречный