Неизвестный пироман сжёг очередную веранду детсада в Екатеринбурге

4 декабря 2016, 09:47 / Общество

Вечером в субботу, 3 декабря, в Екатеринбурге сгорела ещё одна веранда детского сада. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на этот раз неизвестный совершил поджог  на улице 40 лет ВЛКСМ в микрорайоне ЖБИ.

- Сообщение о пожаре поступило в 21:39, - рассказали в пресс-службе ведомства. - На площади 2 квадратных метра на территории муниципального дошкольного образовательного учреждения повреждена внутренняя отделка веранды.

На тушение пожара были направлены  2 единицы техники, 8 человек личного состава. В 21:48 огонь локализован, в 21:49 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20:01.

Отметим, за последний месяц в столице Урала сгорели уже порядка двух десятков веранд детских садов. Приметы одного из подозреваемых у полиции есть: рост около 160 сантиметров, красная куртка, джинсы, кроссовки и светлая шапка. Однако злоумышленника до сих пор не удалось поймать, поэтому администрация Екатеринбурга обратилась за помощью к жителям города.

Горожан просят сообщать о любых подозрительных личностях, замеченных на территориях детских садов или школ. Тому, кто наведёт на след преступника, обещают денежное вознаграждение. Сумма его не называется, но, по словам главы города, "награда будет существенной".

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