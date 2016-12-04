Свердловские полицейские стали приезжать на возгорания раньше пожарных

Первыми прибыли на возгорание веранды детского сада вечером 3 декабря и приняли меры к тушению огня на улице 40 лет ВЛКСМ в Екатеринбурге сотрудники полиции, сообщила пресс-группа городского УМВД. Между тем, задержать пиромана по-прежнему не удаётся.

- Первыми на место ЧП прибыли сотрудники полиции и самостоятельно подручными средствам локализовали возгорание, - сообщили представители УМВД. - На место инцидента незамедлительно выезжала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр места происшествия. Предварительной причиной возгорания веранды является поджог. Окончательные выводы относительно точных причин возгорания будут установлены в ходе проведения соответствующей пожарно-технической экспертизы.

Отметим, за последний месяц в столице Урала сгорели уже порядка двух десятков веранд детских садов. Приметы одного из подозреваемых у полиции есть: рост около 160 сантиметров, красная куртка, джинсы, кроссовки и светлая шапка. Однако злоумышленника до сих пор не удалось поймать, поэтому администрация Екатеринбурга обратилась за помощью к жителям города.

Горожан просят сообщать о любых подозрительных личностях, замеченных на территориях детских садов или школ. Тому, кто наведёт на след преступника, обещают денежное вознаграждение. Сумма его не называется, но, по словам главы города, "награда будет существенной".