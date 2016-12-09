Балерина из Японии расплакалась, танцуя Герду в "Снежной королеве"

9 декабря 2016, 14:53 / Культура

Екатеринбургский оперный театр представил сегодня (пока - только прессе) свой новый балет "Снежная королева", которой театр завершает 2016 год. Оригинальная хореографическая версия известной сказки Андерсена - очередная работа известного хореографа Вячеслава Самодурова, очередная интерпретация литературной классики (предыдущая его постановка в этом же театре - "Ромео  и Джульетта"). Спектакль создавался для новогодних праздников и зимних каникул, но, не исключено, может войти в репертуар, поскольку работа, объединившая многих интересных авторов, на выходе получилась вовсе не только "сказкой для маленьких".

В частности, музыку к балету по заказу Екатеринбургского оперного театра написал композитор Артём Васильев, призёр Лондонской королевской академии музыки, автор саундтреков к известным кино- и телефильмам "Экипаж", "Конец прекрасной эпохи", "София". В жанре балета это его четвёртая работа.

- Чаще всего хореограф ставит балет, следуя готовой партитуре. Но в данном случае я следовал за хореографом, я был ведомым, - говорит Артём Васильев. - И музыка рождалась в непростых совместных поисках. Например, Ирландский танец, который зритель увидит в балете, - это уже восьмая(!) версия музыки. У Вячеслава Самодурова было чёткое представление этой сцены, надо было совпасть с ним, поэтому мучился, подбирал варианты...

"Снежная королева" - история, не нуждающаяся, казалось бы, в комментариях, поскольку известна всем с детства. Но вот исполнительница партии Герды балерина из Японии Кюнсун Пак, танцующая сейчас в Екатеринбургском театре, столкнулась с этой сказкой впервые.

- Я не знала прежде этой истории, - рассказывает Кюнсун, - чем вызвала улыбки у всех своих коллег-балерин. Но я нашла эту сказку в Интернете, прочитала её. Была очень тронута. А дальше... начались переживания (ведь Герда теряет очень дорогого для себя человека, брата), и эти переживания продолжаются до сих пор. Вы, может быть, не поверите, но вот сейчас танцевала сцену прощания с Каем (интервью было во время антракта - И.К.), и чувствую: у меня по лицу текут настоящие слезы...

Премьера "Снежной королевы" - в эти выходные. Рецензия на спектакль в "ОГ" - во вторник, 13 декабря. 

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