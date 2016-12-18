Сын Кости Цзю начал карьеру на профессиональном ринге с победы

Тимофей Цзю, сын знаменитого свердловского спортсмена, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, одержал победу в первом бою на профессиональном ринге.

Фото: vk.com

21-летний боксёр встретился на ринге с австралийцем Зорраном Кэсседи. Их бой продлился все шесть запланированных раундов. Все три арбитра отдали победу Цзю, счёт 60:54.