Свердловский Роспотребнадзор не планирует проверять автоматы "Боярка 24" после массового отправления в Иркутске

В Иркутске 17 человек скончались от отравления. Ещё 27 человек находятся в больнице. Такие данные приводит прокуратура Иркутской области. По предварительной информации, все они употребляли концентрат для принятия ванн "Боярышник". В его составе был обнаружен метиловый спирт.

Подобные средства продаются и на Среднем Урале. "ОГ" уже писала об автоматах по продаже косметического лосьона "Боярка 24". На своём сайте продавцы не скрывают, что фунфырики предназначены для приёма внутрь и рассчитаны на определённый контингент, но формально они не являются алкогольной продукцией.

Как сообщили "ОГ" в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, пока не было зафиксировано случаев отравления этими жидкостями. В областном минздраве подтвердили эту информацию - случаев массового отравления в последнее время на Среднем Урале не было.