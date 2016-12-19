Свердловский Роспотребнадзор не планирует проверять автоматы "Боярка 24" после массового отправления в Иркутске
19 декабря 2016, 12:16 / Общество
В Иркутске 17 человек скончались от отравления. Ещё 27 человек находятся в больнице. Такие данные приводит прокуратура Иркутской области. По предварительной информации, все они употребляли концентрат для принятия ванн "Боярышник". В его составе был обнаружен метиловый спирт.
Подобные средства продаются и на Среднем Урале. "ОГ" уже писала об автоматах по продаже косметического лосьона "Боярка 24". На своём сайте продавцы не скрывают, что фунфырики предназначены для приёма внутрь и рассчитаны на определённый контингент, но формально они не являются алкогольной продукцией.
Как сообщили "ОГ" в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, пока не было зафиксировано случаев отравления этими жидкостями. В областном минздраве подтвердили эту информацию - случаев массового отравления в последнее время на Среднем Урале не было.
- Мы не можем провести проверку автоматов "Боярки 24" на качество алкогольной продукции, потому что формально по документам это не алкоголь, а косметический лосьон, - пояснили "ОГ" в пресс-службе территориального управления Роспортребнадзора. - На соответствие нормам производства косметики мы их тоже пока не проверяли.