Уже 53 человека умерли от лосьона "Боярышник"

За прошедшую ночь ещё четыре человека скончались от отравления лосьоном "Боярышник". Как сообщают Вести.ru, это значит, что число жертв возросло до 53.

Напомним, лосьон "Боярышник" изначально предназначен для принятия ванн. Однако несколько десятков жителей Иркутска пили его как настойку. Поскольку это средство содержит не этиловый, а метиловый спирт, оно оказалось смертельно опасным для людей. В настоящее время в больницах находятся ещё 26 человек.