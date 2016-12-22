Владимир Бегунов выбрал молодой вариант символической сборной свердловского хоккея

Участник группы "Чайф" Владимир Бегунов рассказал "ОГ" о своих предпочтениях относительно символической сборной свердловского хоккея. Его состав сборной оказался достаточно молодым.

- Тройка нападения у меня получилась молодая: Анатолий Голышев, Фёдор Малыхин, Алексей Симаков. Это мои фавориты, однозначно. Если говорить про защитников, то я бы выбрал Сергея Гусева, бывшего капитана «Автомобилиста», и Дениса Соколова. По вратарю у меня нет никаких сомнений — это Якуб Коварж. Если говорить о тренерском мостике, то это очень сложная история. При всех тех вещах, которые в Разине мне были неприятны, он мне нравился. Анатолий Емелин тоже по-своему был хорош.