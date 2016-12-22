Сергей Исаев выбрал в символическую сборную Павла Дацюка и Николая Агафонцева

Известный шоумен, звезда "Уральских пельменей" и ярый болельщик "Автомобилиста" Сергей Исаев поделился с "ОГ" своим мнением относительно символической сборной свердловского хоккея.

– Павел Дацюк, для меня это очевидный выбор. Если брать старшее поколение, то в символической сборной должен присутствовать Николай Агафонцев. Так получилось, что мы с ним работали одно время вместе: на автобазе у него был цех, а у меня автомойка. 12 лет мы с ним дружили душа в душу. Он одним из первых наших хоккеистов получил приглашение в НХЛ, но так и не поиграл в Америке.