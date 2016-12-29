От отравления "Боярышником" в Иркутске уже умерли 76 человек

Количество погибших от отравления "Боярышником" в Иркутске уже достигло 76 человек.

Как сообщают Вести.Ru, на заседании региональной комиссии по ЧС министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко подтвердил, что у всех 76 человек причина смерти — отравление метанолом, содержавшемся в косметическом средстве "Боярышник". Общее число пострадавших уже достигло 123 человек.

Важно то, что в Иркутской области до сих пор фиксируются новые случаи отравления "Боярышником". В частности, такой инцидент произошёл в городе Шелехов в 5 часов утра.