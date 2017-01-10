Сергей Карякин: "Провоцировал соперников как только мог"

Екатеринбуржец Сергей Карякин возглавил общий зачёт ралли-рейда "Дакар" в классе квадроциклов. Гонщику удалось одержать победу на седьмом этапе многодневки, что позволило ему вырваться в лидеры.

Своими впечатлениями Сергей поделился в дорожном дневнике:

- Сегодня проехал хорошо, выиграл спецучасток. Вкатился в свой ритм, ехал без ошибок и не было поломок техники – вот и результат. Сейчас закончил ТО квадроцикла, смазал цепь, поменял масла, и так далее. Завтра вторая часть марафона, предстоит проехать 1000 км. Ужаснейшие погодные условия – едешь по лиазону, тебя поливает ледяной дождь с градом, на улице +2, а на спецучастке температура поднимается до +20. Как одеться под все погодные условия? То жарко, то холодно… Справляемся, другого выбора у меня нет. Соперники - Витсе и Дютре - едут быстро, но «на ушах». Провоцировал их сегодня, как только мог. Посмотрим, что будет завтра, все равно быстрее своего ритма я не поеду, - написал уральский гонщик.