Областная газета
Земства 11 января 2017, 12:35

На Среднем Урале открыли ещё четыре ледовые переправы

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам разрешили на Среднем Урале эксплуатацию ещё четырёх ледовых переправ. Всего в Свердловской области теперь действуют восемь переправ, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ. 

Ледовая переправа грузоподъёмностью до пяти тонн открылась на реке Тура в Слободо-Туринском муниципальном районе. Она осуществляет сообщение с селом Усть-Ницинское. 

Две новые технологические ледовые переправы грузоподъёмностью до 30 тонн появились на реке Тавда (около деревни Казарово и на 739-м километре автодороги Берёзовское - Крутое).

В Гаринском районе начала действовать ледовая переправа грузоподъёмностью до 30 тонн через реку Сосьва (на 137-м километре автодороги Серов - Сосьва - Гари).

Добавим, в конце декабря на Среднем Урале открылись по две переправы на реках Сосьва и Тавда. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в ближайшее время планируется открыть ещё шесть ледовых переправ. 

Фото: Серовский ГО, ГУ МЧС РФ по Свердловской области 

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