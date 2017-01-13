Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повысилась до 28 рублей

В Екатеринбурге стоимость проезда на общественном транспорте повысилась до 28 рублей. Решение принято сегодня, 13 января, на заседании Региональной энергетической комиссии, сообщили в областном департаменте информполитики.

Новая цена начнёт действовать с 1 февраля нынешнего года. Ранее предприятия, осуществляющие транспортные перевозки, обращались с заявкой о повышении тарифа до 31-35 рублей.