С января из-за отсутствия общедомовых счётчиков тепла свердловчане будут платить на 10% больше

Сюжет Новое в законодательстве на 2017 год

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законодательство.

С января нынешнего года жильцы многоквартирных домов, в которых не установлены общедомовые приборы учёта тепла, будут платить за отопление больше ещё на 10%. Как сообщила пресс-служба "Облкоммунэнерго", речь идёт о применении повышающего коэффициента к счетам за тепло.

С 1 июля 2016 года он использовался при расчётах за воду и электричество. С сентября коэффициент распространили на тепло. Но тогда он составлял 1,4 к нормативу потребления (на 40 процентов больше обычной суммы оплаты). С начала 2017 года этот показатель увеличен до 1,5 (на 50 процентов больше).

— Законодатели считают, что эта мера стимулирует жильцов устанавливать индивидуальные и общедомовые приборы учёта. Конечно, в том случае, если есть такая техническая возможность. У "Облкоммунэнерго" 13 "тепловых" территорий, причём только в одном Артёмовском насчитывается 26 зданий без приборов учёта тепла. Жители всех этих домов были заранее предупреждены о грядущем применении повышающего коэффициента, – сообщил заместитель гендиректора по реализации услуг АО "Облкоммунэнерго" Евгений Волков.

Судя по сведениям, размещённым на сайте "Облкоммунэнерго", под "тепловыми" территориями понимаются Екатеринбург, Пелым, Новая Ляля, Алапаевск, Артёмовский, Тугулым, Кировград, Новоуральск, Староуткинск, Арти, Сысерть, посёлки Баранчинский и Верх-Нейвинский.

Карта: пресс-служба "Облкуммунэнерго»".