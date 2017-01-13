Борис Грызлов пригласил Евгения Куйвашева на XVI съезд "Единой России" в Москву

Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к участию в пленарном заседании XVI съезда "ЕР", который пройдёт 21-22 января в Москве. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Напомним, от регионального отделения "ЕР" на это мероприятие едут четырнадцать человек. Евгений Куйвашев станет ещё одним членом свердловской делегации.

На предстоящем съезде партийцы планируют рассмотреть вопросы социально-экономического развития страны и повышения качества жизни россиян.