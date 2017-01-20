Машиностроительный завод имени Калинина оштрафовали на 2,5 миллиона рублей

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» оштрафовали на 2,5 миллиона рублей. Соответствующее решение вынесено на основании более чем 70 выявленных нарушений трудового законодательства, заявил сегодня руководитель государственной инспекции труда Свердловской области Фёдор Кравцов.

Кроме того, на предприятии продолжается проверка по факту гибели четырёх человек в результате обрушения крыши.

Напомним, 10 ноября 2016 года в результате обрушения крыши погибли 4 человека и ещё 14 получили травмы разной степени тяжести. Уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО «Строительная компания «Крона» Юрия Ожиганова, чья фирма была подрядчиком МЗиКа по починке кровли.