ЛСР прокомментировала случай гибели рабочего на своём строящемся объекте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вчера, 22 января, с 18-го этажа строящегося дома на улице Латвийской упал и разбился 25-летний рабочий. В пресс-службе строительной компании "ЛСР. Недвижимость-Урал" сообщили, что погибший трудился у подрядчика АБСК.

Компания застройщика начала собственное расследование обстоятельств случившегося.

- С подрядчиком АБСК наша компания работает давно, такой инцидент произошёл впервые. Рабочие всегда работают со страховкой - пристёгиваются специальным тросом, стоя на приступке, если ведутся наружные работы. То есть если кто-то сорвётся, то повиснет на тросе. Мы как застройщики и генеральный подрядчик будем активно участвовать в расследовании ЧП, - рассказала "ОГ" пресс-секретарь компании Мария Стволова.