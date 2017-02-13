Блогера Руслана Соколовского перевели под домашний арест

Под домашний арест перевели уральского блогера Руслана Соколовского. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

По данным инстанции, сегодня Верх-Исетский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об изменении Соколовскому меры пресечения на домашний арест и удовлетворил его. Новая мера в отношении блогера будет действовать до 1 марта.

Отметим, Соколовский, известный более как "ловец покемонов", ранее уже находился под домашним арестом, однако нарушил режим, в связи с чем и был помещён под стражу в СИЗО - решением Кировского суда Екатеринбурга. Основанием для ужесточения меры пресечения послужил факт встречи пребывавшего под домашним арестом блогера со свидетелями по его уголовному делу.

Основанием для уголовного преследования Соколовского стала "охота на покемонов" в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Молодой человек не только записал процесс игры, но и сопроводил выложенную в Интернет запись комментариями оскорбительного для людей верующих характера.