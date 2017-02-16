Областная газета
Общество 16 февраля 2017, 18:00

Причиной гибели подростка в Академическом микрорайоне Екатеринбурга стало отравление

Подросток, тело которого было обнаружено в минувшую среду, 15 февраля, на улице Краснолесья в Академическом микрорайоне Екатеринбурга, отравился неизвестным веществом. Таковы предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, рассказал официальный представитель следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

- Вскрытие показало, что смерть несовершеннолетнего могла наступить в результате отравления неизвестным ядом, - сообщил представитель ведомства. - Есть основания полагать, что вещество находилось в аэрозольном баллончике, который лежал рядом с телом подростка. Информация местных СМИ о других аналогичных случаях отравления подростков в Академическом не подтверждается.

Как сообщалось ранее, тело 13-летнего екатеринбуржца было обнаружено прохожими, которые сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Предварительно было сообщено, что смерть не носит криминального характера, так как никаких травм и телесных повреждений на теле умершего не было. Проверку проводит Верх-Исетский следственный отдел СКР по Свердловской области.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Рубрика «Замужем за»

Рубрика «Замужем за»
Жена Антона Шипулина: «Я была той, кто не спрашивал его о спорте»

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Гостиницы Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Услуги мотоэвакуаторов в районе м. Марьино: смотрите на YouDo.

Быстрая доставка документов Москва, описание.

Услуги курьерской доставки Площадь Александра, полное описание по ссылке.