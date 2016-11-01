При Ельцине решения принимались стремительно

Борис Ельцин (справа) и делегация Польской Народной Республики на Уральском заводе тяжелого машиностроения (Свердловск, 31 марта 1977 года). Фото: Анатолий Грахов

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

Когда Ельцина в 1976 году избрали первым секретарём Свердловского обкома КПСС, колёсики в партийно-хозяйственном аппарате завертелись быстрее. Это мне, молодому корреспонденту отдела партийной жизни с 1980 года в газете «Вечерний Свердловск», а потом в «Уральском рабочем», старшие товарищи говорили.

Запомнилось несколько картинок из того времени. Журналисты «Уральского рабочего» (а это была газета — орган обкома партии) были допущены до обкомовской столовой, где и обедали, а иной раз и затаривались продуктами, которых в магазине не купишь. Так вот, однажды наблюдал, как триумвират — первый, второй и третий секретари обкома шли на обед. Они и здесь соблюдали субординацию! Впереди — статный Ельцин, за ним колобком семенил второй — коренастый Виктор Манюхин, а замыкал шествие Владимир Житенёв, тоже мужчина не мелкий. Первый отвечал за всё, что происходит в области, второй — за экономику и промышленность, а третий назывался просто секретарём и отвечал за идеологию. Когда они проходили через вестибюль, вокруг всё замерло, а как прошли, показалось, что прозвучал всеобщий выдох облегчения.

Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Б. Ельцин вручает переходящее Красное знамя первому секретарю Свердловского горкома партии В. Кадочникову во время торжественного собрания, посвященного 260-летию города. Свердловск, Дворец молодежи. 18 ноября 1983 года. Фото: Анатолий Грахов

Ельцин действительно держал аппарат в тонусе и был прост в общении с обычными людьми. Запомнилась одна его интересная инициатива — он почти четыре часа в прямом телеэфире отвечал на вопросы жителей области. Прямо из своего кабинета. Даже если это были заготовки, отвечал-то он не по бумажке, всё по памяти. И чувствовалось, что ситуацией в области владеет, острых вопросов не боится. Люди смотрели как сериал «Семнадцать мгновений весны». Впервые, по-моему, даже в стране, небожители спустились на землю, вошли в каждый дом и заговорили по-человечески, а не лозунгами и общими словами.

Припоминаю ещё один случай. Была у нас тогда такая рубрика — «Партия и комсомол». Звучит сейчас, конечно, архаично, но партия с молодёжью работала плотно. Решили мы поглубже копнуть эту тему, причём где-нибудь в глубинке. Поехал я в Серов, и тогда с собственным корреспондентом «Уральского рабочего» на севере Юрой Чулковым мы дали три публикации. Вскоре после этого главный редактор отправился в обком по каким-то делам, а когда вернулся, зашёл ко мне и говорит: «Или верти дырку для ордена, или… Ельцин поехал в Москву, распорядился дать ему все три газеты». Как только Борис Николаевич вернулся, тут же было принято постановление обкома по этому вопросу. Ничего выдающегося, обычное в то время «расширить, усилить, углубить», но круче оценки выступлению газеты в то время не было. А орденов нам не дали. Сказали, что молодцы, но это уже вчерашний день...

Торжественное заседание, посвященное 50-летию Уральского научного центра Академии наук СССР, во Дворце молодежи. Свердловск, 14 декабря 1982 года. Фото: Анатолий Грахов