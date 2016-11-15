Хиллари Клинтон написала для «ОГ» свои впечатления о визите на Урал

В записке Хиллари Клинтон написала, что рада была увидеться с уральцами

Опубликовано в №212 от 15.11.2016

В 1997 году в Екатеринбурге прошла встреча первых леди России и США: Наины Ельциной и Хиллари Клинтон. Несмотря на два заслона охраны — с российской и американской сторон, корреспонденту «ОГ» удалось взять у супруги 42-го президента США, которая на днях сама едва не стала главой страны, автограф для читателей.

— Позвонил мне министр иностранных дел и сообщил, что приедет Хиллари Клинтон, — вспоминал в беседе с «ОГ» тогдашний губернатор области Эдуард Россель. — И вот Клинтон выходит из самолёта, я её встречаю, обнимаю, целую… А сзади переводчик толкает меня: «Нельзя так! В Америке есть закон, что если женщину обнимаешь и целуешь, это воспринимается как сексуальное домогательство!» Я спрашиваю у него: «А как быть?» — «Надо было у неё спросить…» Провели мы встречу замечательно. Я её провожаю в обратный путь. И на этот раз спрашиваю: «Можно вас проводить по-уральски — обнять, поцеловать?» «О да, можно!» — отвечает Клинтон. Я поцеловал её, а она говорит: «Как приятно! Вы так похожи на моего мужа». Уж не знаю, что она имела в виду.

Помимо встречи с Росселем, Хиллари тогда посетила медицинский центр «Бонум», побывала на концерте в Свердловской филармонии и пообщалась с представителями Уральской ассоциации женщин. На встрече, которая проходила в УПИ (ныне УрФУ), присутствовала и корреспондент «ОГ» Татьяна Ковалёва. Мало того, что ей удалось вручить Хиллари материал о семье Клинтонов, опубликованный в «ОГ» за несколько дней до этого, так ещё она смогла взять автограф.

— В зале дежурила охрана. Стол, за которым сидели Клинтон и Ельцина, был отделён красной ленточкой. В общем, не пробиться, — вспоминает Татьяна Ковалёва. — А я была одета так, что сама походила на охранников (смеётся). Поэтому до начала встречи мне удалось переступить через ленту и разложить на столе несколько файликов со статьёй о Клинтонах, в один из которых я положила записку с просьбой об автографе. Когда всё закончилось, я увидела, что Наина Иосифовна показывает нашу публикацию Хиллари. Та достала записку, что-то там написала и положила обратно. Оставалось забрать. Но секретарь Клинтон сгребла со стола всё в охапку. Я вновь переступаю за красную черту, подбегаю к секретарю и пытаюсь жестами ей объяснить, что мне нужен мой файлик. В итоге всё-таки выцепила у неё свою бумажку.